Тюменские студенты примут участие во всероссийской олимпиаде «Я – профессионал»

СЕГОДНЯ 21:56 2019-10-30T21:56:26+03:00

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У тюменских студентов появилась уникальная возможность принять участие во всероссийской олимпиаде «Я – профессионал». Как сообщили в департаменте по общественным связям, массовым коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области, ребята смогут проявить свои теоретические знания и профессиональные компетенции по 69 направлениям. В том числе: в медицине, здравоохранении, компьютерных и инженерных наук и многих других. Участников ждут денежные призы, стажировки и льготы при поступлении в ведущие российские вузы.

Регистрация продлится до 18 ноября на сайте. Отборочный онлайн-этап состоится с 22 ноября по 8 декабря 2019, по его результатам в очной форме на нескольких площадках пройдут заключительные состязания с 25 января по 4 марта 2020 года по 68 направлениям. Каждый год перечень обновляется с учётом пожеланий участников и изменений на рынке труда.

Студенты могут поучаствовать в образовательной программе, им предоставят подготовительные видеоматериалы по всем направлениям состязаний. Кроме того, состоятся региональные выезды методических комиссий вузов-организаторов для очной подготовки.

Отметим, что Всероссийская олимпиада «Я – профессионал» пройдет уже в третий раз. В первом сезоне студенты подали 295 тысяч заявок, во втором — 523 тысячи, из них дипломантами стали почти 3,5 тысяч участников. 106 человек получили золотые медали, 139 — серебряные и 190 — бронзовые.

КСТАТИ

«Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU