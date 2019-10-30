В Тюменской области появилось новое мобильное приложение «ИНФОТЕХ-2019»

СЕГОДНЯ 21:29 2019-10-30T21:29:36+03:00

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Для удобства участников XII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «ИНФОТЕХ-2019», которые пройдут в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», создано специальное мобильное приложение правительства Тюменской области. Гости и участники мероприятия уже сегодня могут оценить все возможности мобильного приложения.

Функции приложения позволяют тюменцам подробно ознакомиться с программой мероприятия и добавить в собственное расписание площадки, которые они хотят посетить. Здесь можно найти всю интересующую информацию о каждом партнёре мероприятия и обо всех спикерах. Все вопросы можно скидывать в общий чат.

В разделе «Справочник» гости из других городов смогут узнать о гостиницах и отелях, а также подробности о трансфере. В дни форума участники заблаговременно получат уведомление о начале работы площадок. По окончании мероприятия в разделе «Фотогалерея» можно будет посмотреть фотоотчёт. Чтобы зарегистрироваться в приложении, нужно скачать его в PlayМаркет или AppStore и внести в предложенную форму ФИО и адрес электронной почты.

Напомним, организатором XII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий выступает правительство Тюменской области. Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в регионе создан публичный чат «ИТ-сообщество Тюменской области». Проект реализуется в рамках регионального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU