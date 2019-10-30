В Тюменской области реализуется программа стажировки в формате социального партнёрства

СЕГОДНЯ 21:07 2019-10-30T21:07:46+03:00

В 2019 году на эти цели выделено более 6 млн рублей

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Подписание договора о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческой организации «Центр дополнительного профессионального образования и трудовой интеграции граждан «Труд» на предоставление общественно полезной услуги «Стажировка выпускников образовательных организаций и граждан, ищущих работу» состоялось 28 октября. Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, организация стала победителем конкурса СО НКО на право получения субсидии из регионального бюджета.

По словам директора департамента Надежды Мазуркевич, организация стажировки – форма временного трудоустройства выпускников, у которых нет первоначального трудового стажа после окончания вуза или ссуза. Также на стажировку могут претендовать соискатели, которые в течение трёх лет после окончания образовательной организации не имеют трудового стажа по специальности.

Временные рабочие места под стажировку создаются на предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях и у индивидуальных предпринимателей во всех муниципальных образованиях региона более чем по 50 профессиям. Как отметили в департаменте, программа стажировки в формате социального партнёрства реализуется в Тюменской области второй год. На эти цели в 2019 году выделено более 6 миллионов рублей.

Надежда Мазуркевич отметила, что средства идут на заработную плату стажёрам и выплату наставникам.

- Главная цель проекта – дать возможность выпускникам, лицам, ищущим работу, а это могут и мамы с детьми, и инвалиды, проявить свои профессиональные навыки. Для кого-то эта стажировка станет первым местом работы, - отметила она.

ИСТОЧНИК KP.RU