В тюменской прокуратуре пройдет Всероссийский день приема предпринимателей

СЕГОДНЯ 07:44 2019-10-31T07:44:00+03:00

Тюменские бизнесмены могут рассказать прокурорам о своих проблемах. Фото - pixabay.com.

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Тюменские прокуроры примут бизнесменов. Мероприятие, приуроченное ко Всероссийскому дню приема предпринимателей, проведут в рабочее время 5 ноября по адресу: улица 50 лет Октября, 31 в областном центре.

– Прокуроры ориентированы на максимально оперативное реагирование на нарушения прав представителей бизнес-сообщества органами контроля, правоохранительными органами, заказчиками, несвоевременно оплачивающими выполненные работы по государственным и муниципальным контрактам, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве пообещали, что по результатам рассмотрения обращений будут приняты незамедлительные меры по пресечению незаконных действий соответствующих органов. Там напомнили, что подобные приемы проводятся, начиная с апреля 2017 года, в рабочее время в первый вторник каждого месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU