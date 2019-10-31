Тоболячка перевела мошенникам крупную сумму денег и рассказала об этом подруге

СЕГОДНЯ 06:21 2019-10-31T06:21:11+03:00

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В тобольскую полицию обратилась 74-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что ее обманули мошенники. Об этом она узнала со слов своей подруги.

– Заявительнице позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Мошенник заверил потерпевшую, что с ее карты неизвестные пытаются снять денежные средства и в целях сохранности сбережений необходимо перевести их на электронный кошелек, якобы зарегистрированный на ее имя. Пройдя к банкомату, женщина выполнила операции, которые ей диктовал злоумышленник, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В итоге женщина перевела на неизвестный ей счет 88 тысяч рублей. Об этом она рассказала своей подруге, которая уверила женщину, что та попалась на уловку мошенников. В настоящее время по данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Полицейские занимаются поиском фигуранта и рекомендуют гражданам быть внимательными и предусмотрительными.

ИСТОЧНИК KP.RU