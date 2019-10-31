Тюменец сделал подкоп в чужой гараж ради алкоголя

СЕГОДНЯ 07:01 2019-10-31T07:01:02+03:00

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В тюменскую полицию обратился местный житель, который сообщил, что из его гаража похитили инструменты, шуруповерт, металлоизделия и электроматериалы на 30 тысяч рублей. Оказалось, что в строение был сделан подкоп.

– В ходе работы по заявлению оперативники задержали 32-летнего ранее судимого подозреваемого. Как удалось выяснить полицейским, злоумышленник заранее приметил гараж и спланировал кражу. В воскресный день, выждав момент, когда в гаражном кооперативе не будет людей, мужчина сделал подкоп под гараж и совершил кражу. В ходе обыска по месту жительства изъяты инструменты, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Она добавила, что остальное похищенное имущество фигурант успел сбыть случайным знакомым, а деньги потратил на алкоголь. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело, тюменцу грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU