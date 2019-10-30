2019-10-30T20:37:04+03:00
Общество

Сергей Шустов рассказал, как реализуется нацпроект «Жильё и городская среда» в Тюменской области

Заместитель губернатора принимает участие в международном форуме в Екатеринбурге
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Сергей Шустов рассказал, как реализуется нацпроект «Жильё и городская среда» в Тюменской областиСергей Шустов рассказал, как реализуется нацпроект «Жильё и городская среда» в Тюменской области
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Заместитель губернатора, начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов принял участие в международном форуме «100+ Forum Russia», который посвящён высотному и уникальному строительству и проходит в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Как сообщили в пресс-службе ГУС Тюменской области, мероприятие проходит с 29 по 31 октября в Екатеринбурге.

Выступая на дискуссии «Доступное и качественное жильё для будущих поколений» Сергей Шустов рассказал участника о том, как развивается жилищное строительство в Тюменской области, строительство объектов социальной инфраструктуры и как реализуются национальные проекты. По его словам, за десять лет в регионе построено более 20 детских садов, 33 школы, 15 спортивных объектов, 10 учреждений культуры и ещё 45 других социально значимых объектов.

- Благоустроено более 500 дворов, реконструированы центральные площади во всех районных центрах области. До 2024 года в рамках реализации национальных проектов запланировано строительство еще порядка 58 школ и 60 детских садов, - отметил Сергей Шустов.

Отметим, что IV Международный форум и выставка по высотному и уникальному стротельству «100+ Forum Russia» завершится завтра, 31 октября. В работе форума запланировано 80 деловых мероприятий и специализированная выставка, на которой более 122 компаний представляют свою строительную продукцию.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области продолжается реализация региональных жилищных программ в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». 148 тысяч кв. м жилья планируется расселить в ходе реализации регионального проекта по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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