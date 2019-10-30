СЕГОДНЯ 15:34 2019-10-30T15:35:41+03:00

Альфа-Банк выпустил облигаций на 60,5 миллиардов рублей с начала года. Фото - pixabay.com.

Репутация финансового учреждения базируется на доверии со стороны эмитентов и инвесторов

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Согласно рэнкингу ИА Cbonds, по итогам девяти месяцев этого года Альфа-Банк занял ведущие позиции в качестве организатора выпусков российских облигаций. Банк совершил 21 сделку для 17 эмитентов, среди которых крупнейшие российские компании: ООО «Буровая компания Евразия», «СУЭК-Финанс», ПАО «Магнит», ООО «Лента», «Группа ЛСР», «ИКС 5 ФИНАНС», ООО «РЕСО-Лизинг», ООО «Балтийский лизинг» и ПАО «Детский мир».

– Репутация Альфа-Банка на долговом рынке базируется на доверии как со стороны эмитентов, так и инвесторов. Мы очень дорожим этой оценкой и делаем все, чтобы добиться наилучших условий в каждой сделке, – подчеркнул директор долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Он отметил, что текущая конъюнктура облигационного рынка благоприятна: идет поступательное снижение купонов, удлинение сроков размещений, увеличение количества и объемов выпусков, а также рост количества инвесторов и новых рыночных лимитов. Мэтлок сообщил, что до конца ожидается продолжение тренда на снижение ставок. В пайплайне Альфа-Банка уже свыше 15 сделок, и это без учета уже реализованных в четвертом квартале этого года.

Совокупный объем инвестиций, привлеченных с участием Альфа-Банка, составил около 60,5 миллиардов рублей, что позволило ему вновь войти в десятку крупнейших организаторов РФ.

Всего в рэнкинге Cbonds приняли участие 40 инвестбанков и выпуски облигаций совокупным объемом 1,2 триллионов рублей. Подробнее ознакомиться с рэнкингом можно на сайте ИА Cbonds.

ИСТОЧНИК KP.RU