Альфа-Банк выпустил облигаций на 60,5 миллиардов рублей с начала года
Согласно рэнкингу ИА Cbonds, по итогам девяти месяцев этого года Альфа-Банк занял ведущие позиции в качестве организатора выпусков российских облигаций. Банк совершил 21 сделку для 17 эмитентов, среди которых крупнейшие российские компании: ООО «Буровая компания Евразия», «СУЭК-Финанс», ПАО «Магнит», ООО «Лента», «Группа ЛСР», «ИКС 5 ФИНАНС», ООО «РЕСО-Лизинг», ООО «Балтийский лизинг» и ПАО «Детский мир».
– Репутация Альфа-Банка на долговом рынке базируется на доверии как со стороны эмитентов, так и инвесторов. Мы очень дорожим этой оценкой и делаем все, чтобы добиться наилучших условий в каждой сделке, – подчеркнул директор долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.
Он отметил, что текущая конъюнктура облигационного рынка благоприятна: идет поступательное снижение купонов, удлинение сроков размещений, увеличение количества и объемов выпусков, а также рост количества инвесторов и новых рыночных лимитов. Мэтлок сообщил, что до конца ожидается продолжение тренда на снижение ставок. В пайплайне Альфа-Банка уже свыше 15 сделок, и это без учета уже реализованных в четвертом квартале этого года.
Совокупный объем инвестиций, привлеченных с участием Альфа-Банка, составил около 60,5 миллиардов рублей, что позволило ему вновь войти в десятку крупнейших организаторов РФ.
Всего в рэнкинге Cbonds приняли участие 40 инвестбанков и выпуски облигаций совокупным объемом 1,2 триллионов рублей. Подробнее ознакомиться с рэнкингом можно на сайте ИА Cbonds.
ИСТОЧНИК KP.RU