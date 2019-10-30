Пенсионерка из Ишима переводила мошенникам деньги, пока они не кончились

СЕГОДНЯ 15:07 2019-10-30T15:07:23+03:00

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В ишимскую полицию обратилась 70-летняя местная жительница. Женщина рассказала печальную историю о том, как она перевела все свои сбережения мошенникам. Тут даже полицейские удивились беспечности пенсионерки.

– Женщине позвонили неизвестные и сообщили, что ей полагаются компенсационные выплаты в размере 16 миллионов рублей за ранее приобретенные БАДы. Однако для их получения ей надо было написать заявление и оплатить регистрационный сбор. Пенсионерка обрадовалась неожиданной прибыли и перевела на указанный счет 580 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Спустя время потерпевшей позвонил «адвокат» и сообщил, что пожилая женщина выиграла судебный процесс. Однако для того чтобы обналичить счет и забрать свои деньги, ей снова необходимо заплатить. На беду, все деньги у нее кончились, и она попросила у мошенников занять необходимую сумму. На том конце провода тут же повесили трубку.

ИСТОЧНИК KP.RU