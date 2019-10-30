2019-10-30T13:52:47+03:00
Общество

Четыре команды из Тюменской области отправятся на Уральский химический турнир

Все они стали лучшими на Межрегиональном химическом турнире
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Четыре команды из Тюменской области отправятся на Уральский химический турнирЧетыре команды из Тюменской области отправятся на Уральский химический турнирФото: Татьяна Коркина
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Четыре сильнейших команды-участницы Межрегионального химического турнира в Тюменской области получили приглашения на Уральский химический турнир, который пройдёт в середине декабря 2019. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в областном этапе турнира в октябре участвовали 27 команд, куда вошли ученики 8-11 классов из десяти муниципальных региона.

Ребята соревновались в решении сложных химических задач и защищали свои решения. Каждая группа примерила на себя роли команды-докладчика, команды-оппонента и команды-рецензента. Знания ребят оценивали студенты старших курсов и преподаватели тюменских вузов.

Лучшей командой по итогам областного турнира стал «Гром. Наследие» из тюменского лицей №93. Второе место заняла команда «Монооксид дигидрогена» из тюменской школы №65. «Бронзу» завоевала команда «Аргон» из школы №2 Абатского района. Четвёртое место – у команды «Радикалы» областной физико-математической школы. Лучшим докладчиком признали Софью Ленивцеву из физико-математической школы, а лучшим оппонентом - ученик тюменской школы № 65 Даниил Приказчиков.

Команда-победитель областного этапа примет участие в заключительном этапе состязаний юных химиков, который пройдёт в Москве в феврале 2020 года.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о победителях регионального финала соревнований по экстремальной робототехнике «Кубка РТК: Тюмень». Ребята получили дипломы победителей, кубки и денежные сертификаты в магазин цифровой техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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