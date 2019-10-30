2019-10-30T13:51:54+03:00
Общество

Сильный ветер и мокрый снег обещают тюменцам в последний день октября

Горожанам рекомендуют не находиться рядом с рекламными щитами
Вадим Бегун
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В Тюмени будет сильный ветер и снег.В Тюмени будет сильный ветер и снег.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени завтра, 31 октября, ожидаются осадки и сильный ветер. Спасатели дали рекомендации, как вести себя во время непогоды.

Завтра в Тюмени будет идти мокрый снег, на дорогах может образоваться ледяная корка. Северо-восточный ветер усилится до 17 метров в секунду. Спасатели рекомендуют жителям города и области придерживаться основных правил: при сильном ветре не находиться вблизи рекламных щитов и конструкций, больших деревьев, линий электропередач, дорожных знаков, не отпускать детей одних на улицу, следить за безопасностью больных и пожилых людей.

– Автомобилистам, отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, соблюдать скоростной режим, дистанцию, сигналы светофора. Тем, кто не успел «переобуть» технику в зимнюю резину, необходимо это сделать. Пешеходам в свою очередь следует помнить о возможном гололеде и выходить из дома заблаговременно, чтобы не было необходимости торопиться, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве попросили тюменцев отказаться от дальних поездок и долгих прогулок при ухудшении погоды, сильном ветре и продолжительных осадках. В экстренных случаях надо звонить по телефону «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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