2019-10-31T08:34:59+03:00
Происшествия

В Тюмени осужден мужчина, из-за которого в ДТП серьезно пострадала девочка

Малолетняя пассажирка находилась на заднем сиденье автомобиля
Вадим Бегун
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В Тюмени осужден мужчина, из-за которого в ДТП серьезно пострадала девочка. Фото - pixabay.com.В Тюмени осужден мужчина, из-за которого в ДТП серьезно пострадала девочка. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 47-летнего местного жителя. Мужчина нарушил правила дорожного движения, причинив тяжкий вред подростку.

– Как следует из материалов уголовного дела, 29 июня этого года тюменец на автомобиле ВАЗ в районе автозаправочной станции по улице Барнаульской, 83 врезался в «Ниссан Альмейра», который остановился на красный запрещающий сигнал светофора. После столкновения обе машины отбросило на бетонное ограждение, разделявшее полосы движения, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По информации ведомства, а результате аварии тяжкий вред здоровью получила 11-летняя пассажирка японской иномарки. Во время столкновения девочка находилась на заднем сиденье. Суд назначил подсудимому девять месяцев лишения свободы. Также мужчина лишен на полтора года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Тюменец выплатит пострадавшей стороне 400 тысяч рублей за моральный вред.

ИСТОЧНИК KP.RU

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