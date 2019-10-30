Тюменцы совершают ДТП на улице Семовских, где недавно изменили схему движения

СЕГОДНЯ 13:26 2019-10-30T13:26:03+03:00

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В Тюмени недавно изменилась схема движения на пересечении автодороги Курган-Тюмень и улицы Семовских. Однако не все водители обращают внимание на недавние изменения в организации дорожного движения и совершают там ДТП.

– Теперь на этом перекрестке с улицы Семовских при выезде от медгорода разрешен поворот только направо, по федеральной автодороге со стороны Кургана – прямо и направо, по автодороге со стороны Тюмени – прямо и налево. Для поворота в поселок Комарово построена дополнительная переходно-скоростная полоса, а на светофоре установлена дополнительная секция со стрелкой, которая позволяет повернуть с федеральной трассы в этот населенный пункт, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

По информации ГИБДД, на этой неделе на перекрестке произошло уже два дорожных инцидента из-за нарушения автомобилистами требований знаков. В обоих случаях они проезжали по Семовских прямо, в поселок Комарово, несмотря на то, что этот маневр запрещен.

ИСТОЧНИК KP.RU