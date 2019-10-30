2019-10-30T13:05:32+03:00
Звезды

Александр Моор позвал тюменцев на «Театральную революцию»

Глава региона рассказал о неожиданных гостях мероприятия
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор позвал тюменцев на «Театральную революцию»Александр Моор позвал тюменцев на «Театральную революцию»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Год театра Тюменская область примет гостей, которые устроят в регионе «Театральную революцию». Об этом на своих страничках во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Instagram написал губернатор региона Александр Моор. По словам главы региона, ещё пятнадцать лет назад никто представить не мог, что в Тюмень съедутся актёры из Венгрии, Египта, Чехии, Малайзии, Греции, Германии и других стран. В общей сложности участниками «Театральной революцией» станут 12 российских и 10 зарубежных коллективов.

- Современный формат фестиваля знакомит зрителей с другой культурой и переворачивает представление о любительском театре. Это очень важно, ведь такие события создают среду для культурного развития региона, - отметил глава региона.

Тюменцы смогут увидеть экспериментальные постановки уже в седьмой раз с 1 по 5 ноября на сценах МТЦ «Космос», Театра кукол, Тюменского колледжа искусств и Драматического театра.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», жители и гости региона смогут увидеть спектакли в жанрах: драма, театр танца, детский спектакль и пантомима. Показы пройдут на четырёх городских сценах. Для тех, кто не сможет посетить «Театральную революцию», будет работать онлайн-трансляция. Также в программе: мастер-классы, творческие встречи с актёрами и режиссёрами, серия открытых читок «Эхо Любимовки» и обучение в школах драматургии, театральной журналистики и кино, которое проведут федеральные театральные эксперты.

Организаторами выступят театральный центр «Космос» и театр «Мимикрия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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