2019-10-30T12:50:24+03:00
Экономика

В Тюменской области продолжается приём заявок на участие в конкурсе «Моя ИТ-идея»

Проект реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области продолжается приём заявок на участие в конкурсе «Моя ИТ-идея»В Тюменской области продолжается приём заявок на участие в конкурсе «Моя ИТ-идея»
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В Тюменской области продолжается приём заявок на участие в конкурсе информационно-коммуникационных технологий «Моя ИТ-Идея», который проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Как сообщили в Региональном информационно-образовательном центре, конкурс проводится для детей от 6 до 14 лет, которые представят свои идеи о цифровом будущем. Потенциальным участникам стоит поторопиться: крайний срок заявок – 31 октября (включительно).

Тематика работ касается совершенствования компьютерной техники, программного обеспечения, инновационных цифровых технологий, включая искусственный интеллект, дополненную и виртуальную реальности и робототехнику. В заявку нужно включить:

- краткое текстовое описание работы;

- презентация работы в виде электронного файла, которая подробно и наглядно описывает работу с использованием текста, изображения, анимации, видео, слайд-шоу и др.

Подробноти можно узнать на официальной странице конкурса.

Победителей – авторов трёх лучших работ – наградят на XII Тюменском цифровом форуме и выставке информационных технологий «ИНФОТЕХ-2019». Торжественная церемония состоится 13 ноября 2019 года. За первое место вручат умные часы, за второе – умную колонку, за третье – портативную колонку. Все участники «ИТ-идеи» получат внешний аккумулятор.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», организатором XII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий выступает правительство Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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