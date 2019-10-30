2019-10-30T12:33:15+03:00
Здоровье

В ишимской больнице появится ангиографическая установка, в ялуторовской – компьютерный томограф

Оборудование закупят в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В ишимской больнице появится ангиографическая установка, в ялуторовской – компьютерный томографВ ишимской больнице появится ангиографическая установка, в ялуторовской – компьютерный томографФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении средств из областного бюджета на покупку ангиографической установки для ишимской Областной больницы №4 и компьютерного томографа для ялуторовской больницы №23. Как отметил глава региона, снижение смертности, в т.ч. от заболеваний сердца и сосудов, а также увеличение продолжительности жизни – ключевые показатели, обозначенные президентом России в национальных проектах «Здравоохранение» и «Демография».

- Поставленные цели требуют от всех напряженной работы», – подчеркнул губернатор Александр Моор.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, оборудование, которое есть в этих учреждениях, требует обновления. Замена позволит обеспечить оказание специализированной высокотехнологичной медицинской помощи и приблизить её для жителей муниципалитетов.

Ишимская Областная больница № 4 в Ишиме оказывает специализированную медицинскую помощь жителям Ишима, Ишимского, Абатского, Викуловского, Сорокинского, Армизонского, Бердюжского, Сладковского, Голышмановского, Аромашевского и Казанского районов. Каждый год врачи этой больницы проводят более 260 каронароангиографий. Это исследования, которые позволяют определить место и степень сужения или закупорку коронарных сосудов. Проведение такой процедуры в экстренной ситуации вместе со стентированием спасает жизнь больному с острым инфарктом миокарда и стенокардией.

Благодаря применению такой технологии в регионе снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Отметим, что в Тюменской области в 2018 году проведено почти 3,5 тысячи ангиопластик со стенированием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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