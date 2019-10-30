2019-10-30T12:22:24+03:00
Экономика

«Школу социального предпринимательства» ждёт пятый сезон в 2019 году

Обучение стартует уже 16 ноября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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«Школу социального предпринимательства» ждёт пятый сезон в 2019 году«Школу социального предпринимательства» ждёт пятый сезон в 2019 году
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Для самых активных и целеустремлённых повысить свои компетенции вновь открывается «Школа социального предпринимательства». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, обучение стартует 16 ноября в 10.00 и будет состоять из пяти обучающих сессий, по итогам которых «ученики» представят к защите свои бизнес-проекты.

По словам заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента социального развития Тюменской области Ольги Кузнечевских, проект стал очень востребованным и дал толчок развитию новых жизнеспособных проектов.

- Наиболее эффективное решение может предложить именно тот человек, который знаком с социальной проблемой не понаслышке. Инструменты, знания и навыки, которые дает Школа, помогают предпринимателям сделать свой бизнес финансово устойчивым и самоокупаемым, - отметил Ольга Кузнечевских.

В 2019 году «Школа социального предпринимательства» уже выпустила четыре потока. Учитывая востребованность проекта, Правительство Тюменской области решило провести дополнительный набор в этом году. Слушателями проекта могут стать физические лица, которые планируют предпринимательскую деятельность в социальной сфере, представители социально ориентированных НКО и субъекты малого и среднего предпринимательства, желающих сделать существующий бизнес более эффективным. Под руководством бизнес-тренеров участники научатся составлять бизнес-план, разрабатывать маркетинговую стратегию и правильно вести бухгалтерию. Также «школьники» познакомятся с юридическими аспектами реализации социально-предпринимательского проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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