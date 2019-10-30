2019-10-30T10:10:55+03:00
Происшествия

Тобольского подростка, который сбежал от бабушки и хотел уехать в Новый Уренгой, нашли в Тюмени

17-летний парень ждал поезда, когда его обнаружили полицейские
Лидия Шумкова
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Подростка из Тобольска обнаружили на железнодорожном вокзале Тюмени. Фото с сайта Российских железных дорогПодростка из Тобольска обнаружили на железнодорожном вокзале Тюмени. Фото с сайта Российских железных дорог
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Молодого тоболяка на железнодорожном вокзале в областной столице нашли сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте. Заявление о пропаже внука в полицию написала бабушка, с которой он проживал.

17-летний парень ушел из дома утром 26 октября, ничего не сказав пожилой женщине. Когда вечером он не вернулся домой, бабушка заволновалась. Оказалось, что ее внук решил встретиться с другом-тюменцем, поэтому нашел попутчиков на автомобиле и приехал в Тюмень. Встреча в итоге не состоялась, тогда подросток решил не возвращаться в родные пенаты, а съездить к знакомой в Новый Уренгой.

Ночью следующего дня, когда он уже сидел в зале ожидания вокзала, парня и обнаружила транспортная полиция.

- Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних объяснили подростку, насколько важно сообщать родственникам о месте своего нахождения и не путешествовать одному до достижения определенного возраста. В настоящее время несовершеннолетний передан законным представителям, - прокомментировала Ольга Гультяева из пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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