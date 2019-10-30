Тюменская область и Венгрия развивают торговые и гуманитарные связи

СЕГОДНЯ 09:39 2019-10-30T09:39:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Между Тюменской областью и Венгрией активно развиваются взаимовыгодные торговые и гуманитарные связи. Об этом заявила заместитель губернатора Тюменской области Лариса Теплоухова на встрече с генеральным консулом Венгрии в Екатеринбурге Сергеем Сючем. По её словам, Тюменская область – стабильный в социальном и экономическом плане регион России. Основной фактор роста тюменской экономики – развитие промышленности.

- За последние десять лет региональный объем промышленного производства увеличился втрое. Введено в эксплуатацию 50 предприятий, девять из них открыли иностранные компании. Ряд крупных инвестиционных проектов реализован в агропромышленном комплексе, - отметила Лариса Теплоухова.

Венгрия входит в число основных внешнеторговых партнёров Тюменской области. По данным таможенной статистики, за первое полугодие 2019 года внешнеторговый оборот между двумя регионами составил почти 4 млн долларов США. Тюменская область поставляет в Венгрию фанеру, лесоматериалы и органические химические соединения. Из Венгрии экспортируются электрические машины, запчасти и оборудование.

Как отметила Лариса Теплоухова, между двумя партнёрами есть высокие возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества. В свою очередь Сергей Сюч подчеркнул, что Венгрия готова расширять отношения с Россией, в том числе и с регионами.

- Недавно в Будапеште состоялось первое заседание российско-венгерской межправительственной комиссии по межрегиональному сотрудничеству. Этот орган будет работать постоянно. Мы призываем Тюменскую область принять участие в работе этой комиссии, - заявил Сергей Сюч.

Участники встречи договорились о дальнейших переговорах по развитию агропромышленного комплекса, ЖКХ, переработки и утилизации твёрдых коммунальных отходов и туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU