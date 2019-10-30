Тюменец расплатился в магазине фальшивыми деньгами и получил три года условно

СЕГОДНЯ 09:27 2019-10-30T09:27:28+03:00

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В Тюмени осужден тюменец, который использовал для оплаты покупок поддельные купюры. Калининский районный суд Тюмени вынес в октябре приговор жителю города за преступление, произошедшее в марте этого года.

Как рассказали в пресс-службе суда, у мужчины была поддельная пятитысячная купюра. Зная, что она фальшивая, он отправился в магазин по улице 9 Января в Тюмени и купил там товар. Продавец не заметил подделки и отдал покупателю товар вместе со сдачей. Тюменец благополучно ушел из магазина, ставшего, по сути, местом преступления.

Суд квалифицировал действия мужчины как сбыт заведомо поддельного банковского билета Центрального банка РФ. Ему могло грозить реальное лишение срока, однако тюменец, раскаявшись в содеянном, явился с повинной и к тому же добровольно возместил магазину ущерб. В итоге ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также штраф в размере 20 тысяч рублей в бюджет государства.

ИСТОЧНИК KP.RU