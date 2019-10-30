До аэропорта Рощино в Тюмени можно добраться на дополнительных автобусах №1 и №54

СЕГОДНЯ 08:55 2019-10-30T08:55:32+03:00

В этом направлении отправляются лишь четыре рейса с каждого из маршрутов

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Тюменский аэропорт «Рощино» стал доступнее для общественного транспорта. Туда запустили дополнительные рейсы маршрутов №1 и №54.

Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани, не каждый автобус на этих линиях доезжает до аэропорта. С каждого из них туда и обратно отправляется лишь четыре рейса утром и в послеобеденное время.

- Автобусы №1 будут отправляться с остановки «Улица Таврическая» в 07:25, 08:31, 16:30 и 17:35. Примерно в этот же период времени в аэропорт ездит и маршрут № 54. От остановки «Рощинское кольцо» в аэропорт можно уехать в 07:37, 08:28, 15:52 и 17:40, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в «Рощино» также регулярно ездят автобусы маршрутов № 10 и 141.

ИСТОЧНИК KP.RU