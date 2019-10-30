Надеялась на подарок: пенсионерка из Ялуторовска вместо презента от банка лишилась денег

СЕГОДНЯ 08:23 2019-10-30T08:23:22+03:00

Женщина хотела получить две тысячи рублей по акции, но наткнулась на мошенников

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Пожилую ялуторовчанку мошенники обманули через соцсети. Схема, которую злоумышленники успешно используют во многих регионах России, сработала и на этот раз.

67-летней женщине в соцсетях пришло сообщение от ее знакомой о том, что банк проводит акцию и дарит своим клиентам две тысячи рублей. Нужно сообщить лишь данные банковской карты и коды, которые поступят на телефон.

Наивная пенсионерка сделала все так, как ей сказали – отправила подруге сообщение с реквизитами карты, не забыла и про коды. Мошенники, которые взломали аккаунт подруги потерпевшей, благополучно провели несколько операций и сняли с карты ялуторовчанки 25 тысяч рублей.

Когда женщина обнаружила, что ее обманули, она, конечно, обратилась в полицию с заявлением. Сейчас стражи порядка ищут подозреваемых.

В полиции советуют жителям области ни под каким предлогом не сообщать реквизиты своих счетов, не переводить свои деньги.

- Злоумышленники могут представляться сотрудниками полиции или банковских учреждений, друзьями или даже родственниками, но всегда должен насторожить тот факт, когда эти лица просят сообщить данные банковских карт или перечислить деньги. Проявляйте бдительность и не попадайте на уловки аферистов, - прокомментировали в УМВД России по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU