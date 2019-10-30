Тюменские предприниматели презентовали продукцию на выставке в Баку

СЕГОДНЯ 08:09 2019-10-30T08:09:48+03:00

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Тюменские предприниматели презентовали свою продукцию и достигли договорённостей о сотрудничестве на XXV Юбилейной международной строительной выставке «BakuVuild», которая прошла с 22 по 25 октября в городе Баку (Азербайджан). Стенд региона представили три компании: «Зенит», «Тюменский завод фасадного декора» и «Торговый дом «Поревит». Эти предприятия уже хорошо знакомы тюменцам как изготовители строительных и отделочных материалов.

Также в состав делегации вошли заместитель директора Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков и председатель Всероссийского Азербайджанского конгресса по Тюменской области Физули Бурджуев.

Во время визита в Баку тюменцы презентовали инвестиционный потенциал региона в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики и посетили один из крупнейших центров по производству промышленной продукции для нефтяного сектора Азербайджана – Сумгаитский технологический парк. Деловая программа включала в себя круглый стол с клубом предпринимателей Республики Азербайджан (Caspian Business club). По итогам встречи в бизнес-клубе стороны обменялись информацией о деятельности своих компаний и определили токи взаимодействия.

Георешётки и геотекстиль компании «Зенит» заинтересовали участников выставки Азербайджана. Представители компании провели переговоры с государственной нефтяной компанией «Сокар». По итогам встречи нефтяники выразили готовность в сотрудничестве с тюменским производителем. Представители «Тюменского завода фасадного декора» познакомились с поставщиком по изготовлению индивидуальных форм интерьерной лепнины компанией «Linmet», которая может сама изготовить продукт или дать партнёрам основу для него.

Отметим, что помощь тюменским предприятиям в Баку оказал Центр поддержки экспорта Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU