2019-10-30T07:53:53+03:00
Общество

Для жителей Тюменской области, пострадавших от политических репрессий, организован заезд в социально-оздоровительный центр

В скорбный день к жителям региона обратился и губернатор Александр Моор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Для жителей Тюменской области, пострадавших от политических репрессий, организован заезд в социально-оздоровительный центрДля жителей Тюменской области, пострадавших от политических репрессий, организован заезд в социально-оздоровительный центрФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Изменить размер текста:

Бесплатный специализированный заезд для реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий организуется в областном социально-оздоровительном центре «Красная гвоздика». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в 2019 году, в рамках проведения мероприятий ко Дню памяти жертв политических репрессий, он пройдёт с 30 октября по 13 ноября. В нём примут участие 100 человек.

Сегодня в регионе живут 6,7 тысяч реабилитированных лиц и лиц, которые признаны пострадавшими от политических репрессий. В соответствии с законодательством этой категории граждан за счёт средств областного бюджета в полном объёме предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, проезду, предоставлению лекарств, зубопротезированию и установке телефонов. Каждый год реабилитированным гражданам и гражданам, признанным пострадавшими от политических репрессий за счёт средств областного бюджета производится единовременная денежная выплата.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 30 октября, опубликовал обращение к жителям региона.

- В этот день мы склоняем головы в память о жертвах политических репрессий в нашей стране. В результате жестокого террора погибли миллионы людей. Многие подверглись политическим преследованиям, их судьбы и судьбы членов их семей были искалечены, на их долю выпали тяжелые страдания и лишения, - отметил глава региона.

По его словам, тюменцы эти события не обошли стороной. Безвинно пострадавших земляков объявили «врагами народа», их добрые имена восстановлены спустя много лет.

- Убежден, нельзя забывать такие трагедии прошлого. Наш долг сохранить память об этом и передать её будущим поколениям, приложить все усилия, чтобы подобное не повторилось никогда, - подчеркнул Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменская область и Венгрия развивают торговые и гуманитарные связи
Тюменец расплатился в магазине фальшивыми деньгами и получил три года условно
До аэропорта Рощино в Тюмени можно добраться на дополнительных автобусах №1 и №54
Надеялась на подарок: пенсионерка из Ялуторовска вместо презента от банка лишилась денег
Тюменские предприниматели презентовали продукцию на выставке в Баку
Тоболяк угодил в тюрьму после того, как согласился помочь другу
«Пир горой!»: в Тюмени пройдет грандиозный праздник в День народного единства
Тоболяк лишился крупной суммы денег после разговора с мошенником
В Тюмени на девять часов обесточат светофор
Погода на 30 октября в Тюмени: температура ушла в минус
В музеи Тюменской области можно записаться при помощи мобильного приложения
«Транспорт 72», «ЖКХ 72» и «ЗАГС 72»: три мобильных приложения, без которых тюменцам не обойтись
Тюменцы могут научиться правильно измерять артериальное давление
Мобильные приложения «Бизнес 72» и «Образование 72» пользуются большим спросом у тюменцев
Офтальмологи внедряют новые методики выполнения разреза при операциях на глазах
Тюменцам удобно записываться к врачу через мобильное приложение «Медицина 72»
В Многопрофильном консультативно-диагностическом центре появилось уникальное оборудование
Стали известны чемпионы регионального финала «Кубка РТК: Тюмень»
На Национальном чемпионате профмастерства Тюменскую область представят 19 человек
От реализации национального проекта «Культура» заметен существенный эффект
В Тюменской области в 2019 году планируется расселить 22 тысячи «квадратов» аварийного жилого фонда
Ночной ураган, приговор убийце матери и миллиарды на дорогу: публикуем главные новости Тюмени 29 октября 2019
Почти пятнадцать километров «ливневок» построили в Тюмени за год