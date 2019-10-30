Для жителей Тюменской области, пострадавших от политических репрессий, организован заезд в социально-оздоровительный центр

СЕГОДНЯ 07:53 2019-10-30T07:53:53+03:00

В скорбный день к жителям региона обратился и губернатор Александр Моор

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Бесплатный специализированный заезд для реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий организуется в областном социально-оздоровительном центре «Красная гвоздика». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в 2019 году, в рамках проведения мероприятий ко Дню памяти жертв политических репрессий, он пройдёт с 30 октября по 13 ноября. В нём примут участие 100 человек.

Сегодня в регионе живут 6,7 тысяч реабилитированных лиц и лиц, которые признаны пострадавшими от политических репрессий. В соответствии с законодательством этой категории граждан за счёт средств областного бюджета в полном объёме предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, проезду, предоставлению лекарств, зубопротезированию и установке телефонов. Каждый год реабилитированным гражданам и гражданам, признанным пострадавшими от политических репрессий за счёт средств областного бюджета производится единовременная денежная выплата.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 30 октября, опубликовал обращение к жителям региона.

- В этот день мы склоняем головы в память о жертвах политических репрессий в нашей стране. В результате жестокого террора погибли миллионы людей. Многие подверглись политическим преследованиям, их судьбы и судьбы членов их семей были искалечены, на их долю выпали тяжелые страдания и лишения, - отметил глава региона.

По его словам, тюменцы эти события не обошли стороной. Безвинно пострадавших земляков объявили «врагами народа», их добрые имена восстановлены спустя много лет.

- Убежден, нельзя забывать такие трагедии прошлого. Наш долг сохранить память об этом и передать её будущим поколениям, приложить все усилия, чтобы подобное не повторилось никогда, - подчеркнул Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU