В музеи Тюменской области можно записаться при помощи мобильного приложения
В Тюменской области создано приложение «Пойдём в музей», с помощью которого можно онлайн записаться в музеи региона. Программка представляет собой удобную форму записи на экскурсии и мероприятия в любой музей региона, содержит виджеты для повышения интереса у аудитории к музеям (новостная лента, онлайн-тексты, квесты, дополненная реальность и уведомления об интересных событиях и датах).
Пользователи приложения могут оставлять комментарии и ставить оценки экскурсоводам, культурной программе или мероприятия. При помощи приложения тюменцы смогут бронировать билеты онлайн, узнавать расписание выставок, знакомиться с афишей музейных событий и образовательных программ, проходить образовательные игры и подбирать интересные для себя мероприятия.
У приложения нет аналогов ни в России, ни в мире. Впервые в истории в приложении будут доступны сразу несколько региональных музеев с полной информацией обо всех событиях, которые происходят на площадках.
Отметим, что развитие информационных систем и приложений входит в задачи регионального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика». Главным исполнителем регионального проект является департамент информатизации Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU