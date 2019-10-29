В музеи Тюменской области можно записаться при помощи мобильного приложения

СЕГОДНЯ 20:00 2019-10-29T20:00:44+03:00

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В Тюменской области создано приложение «Пойдём в музей», с помощью которого можно онлайн записаться в музеи региона. Программка представляет собой удобную форму записи на экскурсии и мероприятия в любой музей региона, содержит виджеты для повышения интереса у аудитории к музеям (новостная лента, онлайн-тексты, квесты, дополненная реальность и уведомления об интересных событиях и датах).

Пользователи приложения могут оставлять комментарии и ставить оценки экскурсоводам, культурной программе или мероприятия. При помощи приложения тюменцы смогут бронировать билеты онлайн, узнавать расписание выставок, знакомиться с афишей музейных событий и образовательных программ, проходить образовательные игры и подбирать интересные для себя мероприятия.

У приложения нет аналогов ни в России, ни в мире. Впервые в истории в приложении будут доступны сразу несколько региональных музеев с полной информацией обо всех событиях, которые происходят на площадках.

Отметим, что развитие информационных систем и приложений входит в задачи регионального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика». Главным исполнителем регионального проект является департамент информатизации Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU