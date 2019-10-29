«Транспорт 72», «ЖКХ 72» и «ЗАГС 72»: три мобильных приложения, без которых тюменцам не обойтись

СЕГОДНЯ 19:53 2019-10-29T19:53:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Развитие информационных систем и приложений входит в задачи регионального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». В рамках проектов в Тюменской области разработаны три мобильных приложения – «Транспорт 72», «ЖКХ 72» и «ЗАГС 72».

Пассажирам общественного транспорта будет полезно скачать приложение «Транспорт-72». Оно позволяет ознакомиться с маршрутами автобусов и маршруток, расписанием движения и местоположением остановок. Кроме того, на карте приложения можно увидеть, где находится ваш автобус, и какой вариант проезда будет наиболее удобным и быстрым. Все варианты проезда, маршруты и остановки можно добавить в «избранное», чтобы не в следующий раз не искать.

Мобильное приложение «ЖКХ 72» - это приложение Единой мобильной платформы Тюменской области, которое предоставляет электронные услуги населению в сфере ЖКХ. Благодаря удобной и понятной программе, тюменцы могут просматривать информацию об управляющих компаниях (включая контакты и режим работы), отправлять показания приборов учёта по лицевым счетам, платить за квартиру по счетам ОАО «ТРИЦ» и просматривать графики потребления предоставляемых услуг.

Одно из последних мобильных приложений, разработанных в Тюменской области, - «ЗАГС 72». При помощи этой программки можно записаться на приём в комитеты загс Тюмени, Тюменского района, Заводоуковска, Ишима, Ялуторовска и Тобольска. Причём выбирать можно не только орган загс, но и нужную услугу, дату и время визита. Затем нужно будет активировать и распечатать талон в терминале учреждения за 15 минут до назначенного времени. В процессе записи приложение сообщит о том, какие документы нужно с собой взять, а также предложит занести дату приёма в календарь мобильного устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU