2019-10-29T19:27:36+03:00
Экономика

Мобильные приложения «Бизнес 72» и «Образование 72» пользуются большим спросом у тюменцев

Они разработаны в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Мобильные приложения «Бизнес 72» и «Образование 72» пользуются большим спросом у тюменцевМобильные приложения «Бизнес 72» и «Образование 72» пользуются большим спросом у тюменцев
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Развитие информационных систем и приложений входит в задачи регионального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Главным исполнителем регионального проект является департамент информатизации Тюменской области. В рамках национального проекта «Цифровая экономика Российская Федерация» в Тюменской области разработаны два приложения – «Бизнес 72» и «Образование 72»

Для помощи тюменским предпринимателям и по просьбе регионального правительства «Инвестиционное агентство Тюменской области» создало мобильное приложение «Бизнес 72». Один клик – и бизнесмен может получить бесплатную консультацию по юридическим и бухгалтерским вопросам, проследить за анонсами деловых мероприятий и узнать новости бизнес-сообщества. Здесь же можно посмотреть обучающие видеокурсы и бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства, где начинающие бизнесмены смогут посмотреть аналитику и узнать о государственной поддержке по интересующему их сегменту рынка.

Школьники и родители не смогут обойтись без мобильного приложения «Образование 72». В списке полезных функций: оплата за питание ребёнка, информация об успеваемости (включая средние и итоговые оценки, уведомления, объявления, просмотр домашних заданий и оценок в электронном дневнике). Здесь же можно скачивать файлы с «домашкой» и настроить уведомления о необходимости пополнить баланс питания.

Сегодня приложением пользуются почти 25 тысяч человек, из которых 3 тысячи уникальных пользователей заходят в систему ежедневно. Количество скачиваний за 2019 год составляет более 70 тысяч раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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