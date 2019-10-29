2019-10-29T19:21:23+03:00
Здоровье

Офтальмологи внедряют новые методики выполнения разреза при операциях на глазах

Необходимое оборудование для бескровного рассечения тканей закуплено в рамках национального проекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Офтальмологи внедряют новые методики выполнения разреза при операциях на глазахОфтальмологи внедряют новые методики выполнения разреза при операциях на глазах
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Офтальмологи Областной клинической больницы №2 планируют внедрить более атравматичные методики выполнения разреза при операциях на глазах. Необходимое оборудование для бескровного рассечения тканей было получено в рамках регионального проекта по развитию детского здравоохранения и национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, бескровное рассечение тканей обсудили на I Международной конференции офтальмологов страбизмологов, которая не так давно прошла в Москве. По словам заведующей детским офтальмологическим отделением ГБУЗ ТО «ОКБ №2» Надежды Ашихминой, такие технологии не только минимизируют кровопотерю, но и стимулируют регенерацию повреждённых тканей и останавливают воспалительные процессы.

Кстати, о симпозиуме. Впервые за последние 40 лет в России на уникальной площадке собрались лучшие офтальмологи из 29 стран, включая Бельгию, Великобританию, США, Грецию, Италию, Турцию, Сингапур, Тайвань и другие. На симпозиуме представили новые технологии в диагностике и лечении глазодвигательной патологии. Тюменские врачи в ежедневной работе используют практически все из них и идут в ногу со временем.

Отметим, что ежегодно в детском офтальмологическом отделении ОКБ №2 косоглазие оперируют около 200 маленьких жителей Тюменской области. Вместе с традиционными методиками хирургического лечения врачи применяют самые современные микрохирургические технологии. Преимущества малотравматичного лечения – быстрое восстановление, комфорт уже в первые часы после операции. Ребёнок не испытывает боле и может практически сразу открывать глаза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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