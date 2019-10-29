Тюменцам удобно записываться к врачу через мобильное приложение «Медицина 72»

СЕГОДНЯ 19:04 2019-10-29T19:21:47+03:00

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Развитие информационных систем и приложений входит в задачи регионального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Главным исполнителем регионального проект является департамент информатизации Тюменской области.

Каждый из нас уже не мыслит жизни без телефонов, планшетов и других гаджетов. Как это не парадоксально, они одновременно и отнимают время, и его же экономят. Благодаря всевозможным приложениям, нацеленных на удобство пользователей и эффективное взаимодействие с госорганами и бюджетными учреждениями, мы забыли об очередях в поликлиниках и часовых ожиданиях автобусов на конечной остановке.

Мало кто не согласится с тем, что записываться к врачу нынче удобно через мобильное приложение «Медицина-72». Из почти 150 тысяч пользователей, которые его скачали, 35 тысяч человек ежемесячно записываются к врачу именно таким способом. Набирают популярность и сервисы личного кабинета пациента. Так, услугой предоставления документов из электронной медицинской карты за 2018 год воспользовались 17,8 тысяч человек, выбором медицинской организации — 643 человека, информированием о стоимости услуг — 690 пациентов.

В разделе «Послы жизни» (дневник здоровья) можно вести журнал измерений давления, уровня глюкозы и холестерина, вести расписание приема лекарств, делать пометки о необходимости сделать измерение или принять препарат. Также можно настроить уведомления о критических показателях и пропущенных приемах лекарств. В общем, информационные технологии применяются почти во всех процессах здравоохранения: от записи к врачу до управления ресурсами медицинских организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU