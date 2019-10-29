В Многопрофильном консультативно-диагностическом центре появилось уникальное оборудование

СЕГОДНЯ 18:59 2019-10-29T18:59:53+03:00

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В Многопрофильный консультативно-диагностический центр продолжает поступать медицинское оборудование в рамках реализации регионального компонента национального проекта «Здравоохранение». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в ближайшее время в эксплуатацию будет запущен новый цифровой рентгенологический диагностический комплекс, который отличается надёжностью, удобством в использовании, высокой точностью диагностики и многозадачностью.

Комплекс предназначен для проведения всех видов рентгенографических исследований и обеспечивает высокое качество рентгеновского изображения при минимальной лучевой нагрузке. Его технические и кадровые возможности позволяют проводить исследования большого потока пациента.

Также в конце этой недели ожидается поступление компьютерного томографа. Это мощный аппарат с высокой скоростью реконструкции изображений. 64 среза – это очень высокая точность при обследовании, а это значит, будет реальная возможность обнаружить болезнь на ранней стадии или вообще предупредить заболевание.

По словам главврача Многопрофильного консультативно-диагностического центра Дмитрия Бутова, всё оборудование, которое поступило в учреждение, вобрало в себя самые последние инновации. Современное оснащение медицинских кабинетов позволяет оперативно и качественно проводить диагностику, выходить на новый уровень качества и эффективности.

- - В этой же связке огромную важность имеет наша работа в рамках реализации региональных программ, направленных на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, злокачественными новообразованиями. Наш Центр заявлен, как один из значимых участников национального проекта, и вся наша работа направлена на полноценную заботу о пациенте, - отметил Дмитрий Бутов.

Общая стоимость оборудования – более 50 миллионов рублей. По предварительным оценкам пропускная способность увеличиться на 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU