2019-10-29T18:08:38+03:00
Общество

Стали известны чемпионы регионального финала «Кубка РТК: Тюмень»

Соревнования по экстремальной робототехнике прошли в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Стали известны чемпионы регионального финала «Кубка РТК: Тюмень»Стали известны чемпионы регионального финала «Кубка РТК: Тюмень»
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В Тюменской области прошёл региональный финал соревнований по экстремальной робототехнике «Кубка РТК: Тюмень». Состязания состоялись в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», который реализуется на территории Тюменской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

В 2019 году региональный финал соревнований по экстремальной робототехнике стал третьим по счёту. Финальные заезды совершили 29 команд из Тюменской области, Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Новосибирска. В этом году объединились две номинации «Экстремал» и «Экстремал PRO», в этой номинации соревнуются все участники от 14 лет и старше с условием удалённого управления роботом.

По итогам двух соревновательных дней места распределились следующим образом:

- Номинация «Искатель»: 3 место – команда «ODIN EV3» в составе Михаэля Бунькова и Дмитрия Захарова с результатом в 1350 баллов; 2-е место – команда «Автобот» в составе Алексея Тарасова и Ярослава Марченко с результатом 1805 баллов. 1-е место – команда «Сигма» в составе Егора Чепасова с результатом 1840 баллов.

- Номинация «Экстремал»: 3-е место – у команды «SNOW BOT» в составе Дмитрия Забелина с результатом в 2355 баллов, 2-е место – у команды «ФМШ-Бот» в составе Марка Туркова с результатом 2355 баллов, 1-е место – у команды «Аполлон II» в составе Святослава Балдина с результатом 2740 баллов. Также юноша также одержал победу в двух дополнительных номинациях: «Лучшая мобильность» и «Лучший манипулятор». В категории «Лучшая автономность» судьи определили Марка Туркова.

Ребята получили дипломы победителей, кубки и денежные сертификаты в магазин цифровой техники.

Напомним, соревнования «Кубок РТК: Тюмень» проводятся в Тюмени с 2017 года. Три года назад Тюменская область стала первым регионом, где появился сертифицированный полигон для проведения заездов, помимо Санкт – Петербурга, где проводится всероссийский финал соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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