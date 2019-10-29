2019-10-29T17:20:34+03:00
Общество

На Национальном чемпионате профмастерства Тюменскую область представят 19 человек

«Абилимпикс» пройдёт в Москве в середине ноября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На Национальном чемпионате профмастерства Тюменскую область представят 19 человекНа Национальном чемпионате профмастерства Тюменскую область представят 19 человекФото: Татьяна Коркина
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Девятнадцать человек представят Тюменскую область на V Национальном чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Москве в середине ноября 2019. Как сообщили в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района, тюменцы будут соревноваться в трёх категориях: «Школьники», «Студенты» и «Специалисты».

В сентябре 2019 года 113 человек из Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима, Тюменского, Исетского, Армизонского, Голышмановского районов будут решали задания в 16-ти компетенциях в рамках регионального чемпионата. Участники также выступили в трёх группах – школьники, студенты и специалисты. Самому юному конкурсанту, который выступил в компетенции «Робототехника», 15 лет. Самому старшему – 64 года, он попробовал себя в компетенции «Медицинский лабораторный анализ».

По словам руководителя регионального центра развития движения «Абилимпикс» Ирины Микрюковой, в этом году задания стали сложнее. Учитывая пятилетний опыт чемпионата, организаторы пришли к выводу, что в заданиях не должно быть скидок на инвалидность.

- Мы понимаем, что должны быть определенные условия по рабочему времени, что у работника, имеющего ограничения по здоровью, должно быть дополнительное время отдыха. И чемпионатные задания это все предусматривают. Но ни на качество произведенной продукции, ни на качество услуг скидок быть не должно. Человек с инвалидностью качественно и хорошо работает и просто в этом не нуждается. Так что задания приведены в соответствие с производственными требованиями, - рассказала Ирина Микрюкова.

Представители восьми компетенций («Кондитерское дело», «Адаптивная физическая культура», «Медицинский и социальный уход», «Обработка текста») примут участие в отборочных соревнованиях, которые пройдут 18 и 19 ноября. Самый младший участник – ученик тюменскрй школы №77 Данил Останин, который будет бороться за звание лучшего в компетенции «Робототехника». Победители отборочного этапа также попадут на Национальный чемпионат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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