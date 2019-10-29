2019-10-29T16:49:38+03:00
Звезды

От реализации национального проекта «Культура» заметен существенный эффект

Директор департамента культуры подвела первые итоги реализации нацпроекта
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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От реализации национального проекта «Культура» заметен существенный эффектОт реализации национального проекта «Культура» заметен существенный эффектФото: Татьяна Коркина
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От реализации национального проекта «Культура» заметен существенный эффект. Об этом заявила директор департамента культуры Тюменской области, подводят первые итоги реализации одного из приоритетных в 2019 году нацпроектов. По её словам, в нацпроект «Культура» входят три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», рассчитанные до 2024 года.

В этом году в рамках федерального проекта «Культурная среда» в Тюменской области для 28 школ закупили музыкальное оборудование, для 5 школ искусств – более 220 инструментов и около 5 тысяч учебных материалов и оборудования. В рамках проекта строятся и ремонтируются 20 учреждений культуры, в т.ч. Дворец культуры в Ишимском районе. Строится культурно-досуговый центр в Тюменском районе. Закуплено 13 передвижных культурных комплексов, из которых три автоклуба с трансформируемой сценой. Пять муниципальных библиотек переоснащены по модельному стандарту, одна из них откроется в Ишиме в 2020 году.

На проведение первого регионального фестиваля-конкурса любительских коллективов в рамках федерального проекта «Творческие люди» направлен 1 млн рублей. На участие в конкурсе было подано более 180 заявок. Также в Тюменской области реализовано 30 творческих проектов некоммерческих организаций, проведено 12 выставок ведущих федеральных и региональных музеев. Реализовано три проекта выставочного цикла: «Сокровища музеев России», «Графика Серебряного века» и «Реликвии и шедевры» из собраний Государственного исторического музея.

В рамках федерального проекта «Цифровая культура» с начала 2019 года открыли три виртуальных концертных зала в Тюмени, Ишиме и Тобольске. Создано 12 мультимедийных гида в музее семьи императора Николая II и музее «Дворец наместника» в Тобольске».

Отметим, что в дополнение к трём федеральным нацпроектам «Культура» в Тюменской области реализуется проект «Культура малой Родины», цели и задачи которого направлены на популяризацию и сохранение культурного наследия, развитие и создание условий для развития культуры в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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