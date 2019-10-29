В Тюменской области в 2019 году планируется расселить 22 тысячи «квадратов» аварийного жилого фонда

СЕГОДНЯ 16:31 2019-10-29T16:31:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области продолжается реализация региональных жилищных программ в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, 148 тысяч кв. м жилья планируется расселить в ходе реализации регионального проекта по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда.

По словам начальника ГУС Тюменской области Сергея Шустова, в результате реализации программы почти 10 тысяч жителей региона улучшат свои жилищные условия. На эти цели будет потрачено более 9,4 млрд рублей, в том числе 2,5 млрд рублей – из средств федерального фонда содействия реформированию ЖКХ и 6,9 млрд рублей - из областного бюджета.

На 23 октября 2019 в Тюменской области расселили 16 тысяч кв. м аварийного жилищного фонда, что почти в 6 раз превышает плановый показатель на этот год, установленный в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Всего в этом году планируется расселить 22 тысяч кв. м аварийного жилого фонда. В результате жилищные условия улучшат более 990 жителей региона.

Как отметил губернатор Александр Моор, Тюменская область одной из первых в стране в 2017 году завершила первую подобную программу, в рамках которой люди переселялись из домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2012 года.

- Сейчас перед нами стоит задача до 2025 года ликвидировать все жилье, признанное аварийным по состоянию на 1 января 2017 года. Это одна из самых приоритетных задач областного правительства и муниципальных органов власти, - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU