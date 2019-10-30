2019-10-30T07:49:03+03:00
Происшествия

Тоболяк угодил в тюрьму после того, как согласился помочь другу

Это было не первое нарушение закона мужчины
Вадим Бегун
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Тоболяк решил помочь другу и оказался в тюрьме.Тоболяк решил помочь другу и оказался в тюрьме.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 23-летнего жителя Тобольска. Мужчина управлял автомобилем, который купил его друг, в состоянии алкогольного опьянения.

– Ночью 16 августа этого года по просьбе знакомого обвиняемый на попутке приехал в Тюмень, чтобы перегнать в Тобольск приобретенную «Ладу Самару» Сам автовладелец не мог сесть за руль, так как был лишен водительских прав за пьяную езду. Молодой человек согласился помочь приятелю, вот только сам был далеко не трезв. От прохождения освидетельствования во время остановки авто инспекторами ДПС он отказался, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Почти три года назад обвиняемый уже осуждался за пьяную езду к 250 часам обязательных работ. Теперь же суд назначил подсудимому пять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также нарушителю нельзя два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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