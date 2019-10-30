«Пир горой!»: в Тюмени пройдет грандиозный праздник в День народного единства

СЕГОДНЯ 07:05 2019-10-30T07:05:44+03:00

В Тюмени с размахом отпраздную День единства. Фото - организаторы.

Изменить размер текста: A A

В Тюмени 4 ноября состоится праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. Программа, которая включает в себя гастрономический фестиваль под названием "Пир горой!", начнется в 12.00 на Цветном бульваре.

– Творческие коллективы Центра культуры и творчества «Тюмень» представят зрителям свои лучшие композиции. Сопровождать концерт будет ведущий Иван Волков. Местные жители вместе с артистами исполнят гимн Российской Федерации, примут участие в интерактивных спортивных площадках, а также отведают полевую кухню, – сообщили в департаменте культуры администрации города Тюмени.

В ведомстве добавили, что всех желающих ждут в этот день на празднике. Организаторы обещают пришедшим отличное настроение и заряд положительных эмоций. Кроме того, самые ловкие и смелые могут уйти с бульвара с призами.

ИСТОЧНИК KP.RU