Тоболяк лишился крупной суммы денег после разговора с мошенником

СЕГОДНЯ 06:21 2019-10-30T06:21:20+03:00

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В тобольскую полицию обратился 44-летний местный житель. Мужчина сообщил, что выдал лже-сотруднику банка цифровой код и лишился крупной суммы денежных средств.

– В ходе разбирательства полицейские установили, что заявителю позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина пояснил, что с целью предотвращения несанкционированного снятия денежных средств с банковской карты потерпевшего необходимо перевести их на другой счет. Не заметив обмана, тоболяк сообщил мошеннику данные карты, а также цифровой код, пришедший в СМС-сообщении, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили: не дождавшись возврата денег, тоболяк понял, что попался на уловку мошенников. Общая сумма ущерба составила более 157 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Полицейские занимаются поиском фигуранта и рекомендуют гражданам быть внимательными и предусмотрительными.

ИСТОЧНИК KP.RU