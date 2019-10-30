2019-10-30T06:21:20+03:00
Происшествия

Тоболяк лишился крупной суммы денег после разговора с мошенником

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
Поделиться:
Мошенник "развел" тоболяка на крупную сумму. Фото - pixabay.com.Мошенник "развел" тоболяка на крупную сумму. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В тобольскую полицию обратился 44-летний местный житель. Мужчина сообщил, что выдал лже-сотруднику банка цифровой код и лишился крупной суммы денежных средств.

– В ходе разбирательства полицейские установили, что заявителю позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина пояснил, что с целью предотвращения несанкционированного снятия денежных средств с банковской карты потерпевшего необходимо перевести их на другой счет. Не заметив обмана, тоболяк сообщил мошеннику данные карты, а также цифровой код, пришедший в СМС-сообщении, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили: не дождавшись возврата денег, тоболяк понял, что попался на уловку мошенников. Общая сумма ущерба составила более 157 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Полицейские занимаются поиском фигуранта и рекомендуют гражданам быть внимательными и предусмотрительными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Пир горой!»: в Тюмени пройдет грандиозный праздник в День народного единства
В Тюмени на девять часов обесточат светофор
Погода на 30 октября в Тюмени: температура ушла в минус
В музеи Тюменской области можно записаться при помощи мобильного приложения
«Транспорт 72», «ЖКХ 72» и «ЗАГС 72»: три мобильных приложения, без которых тюменцам не обойтись
Тюменцы могут научиться правильно измерять артериальное давление
Мобильные приложения «Бизнес 72» и «Образование 72» пользуются большим спросом у тюменцев
Офтальмологи внедряют новые методики выполнения разреза при операциях на глазах
Тюменцам удобно записываться к врачу через мобильное приложение «Медицина 72»
В Многопрофильном консультативно-диагностическом центре появилось уникальное оборудование
Стали известны чемпионы регионального финала «Кубка РТК: Тюмень»
На Национальном чемпионате профмастерства Тюменскую область представят 19 человек
От реализации национального проекта «Культура» заметен существенный эффект
В Тюменской области в 2019 году планируется расселить 22 тысячи «квадратов» аварийного жилого фонда
Ночной ураган, приговор убийце матери и миллиарды на дорогу: публикуем главные новости Тюмени 29 октября 2019
Почти пятнадцать километров «ливневок» построили в Тюмени за год