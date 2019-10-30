СЕГОДНЯ 05:19 2019-10-30T05:19:59+03:00

В Тюмени на девять часов обесточат светофор. Фото - pixabay.com.

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения завтра, 30 октября, в Тюмени погаснет светофор.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение светофорного объекта произойдет на улице Республики в районе дома № 215-а.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU