2019-10-30T03:33:25+03:00
Общество

Погода на 30 октября в Тюмени: температура ушла в минус

Одевайтесь потеплее
Вадим Бегун
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В Тюмени будет безветренно и морозно.В Тюмени будет безветренно и морозно.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 30 октября, ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Тюмени будет пасмурной до самого вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет -4, -5, днем – минус 1. Максимальная температура в этот день – около нуля градусов. Вечером температура опустится до -3. В этот день ожидается полный штиль.

30 октября почитается память святого пророка Осии, который имел дар возвещать бедствия. В это время заканчивался летний путь и начинался зимний: «На пророка Осию колесо прощается с осью» – телегу в сарай ставили, сани на свет вытаскивали. А погоду предсказывали по кукушке: если она кукует на сухом дереве, то скоро будет мороз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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