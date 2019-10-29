Ночной ураган, приговор убийце матери и миллиарды на дорогу: публикуем главные новости Тюмени 29 октября 2019

СЕГОДНЯ 16:06 2019-10-29T16:06:48+03:00

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Дорогие читатели! Если вы были слишком заняты, чтобы читать новости, которые готовили для вас корреспонденты «Комсомольской правды – Тюмень», не беспокойтесь. Теперь мы будем подводить итоги, рассказывая вам о самых важных новостях прошедшего дня.

1. Сегодня ночью в Тюмени «наводил порядок» сильный ветер. Местные жители с утра могли наблюдать тот хаос, который оставил после себя ураган. Поваленные на автомобили деревья и заборы, сорванная с крыш кровля, упавшие остановки: вот неполный перечень «жертв» штормового ветра.

Сегодня в областном центре было довольно тихо, а на завтра синоптики обещают в городе полный штиль.

Сегодня ночью в Тюмени «наводил порядок» сильный ветер. Фото - "ЧС Тюмень".

2. Сегодня стало известно, что местный житель, убивший свою мать, отправится в колонию строгого режима на девять лет. Убийство он совершил с особой жестокость. Мужчина поднял металлическое кресло и стал наносить им удары пенсионерке по голове и телу. От полученных ран старушка умерла на месте.

В суде преступник искренне раскаялся и сообщил, что мать была больна и ему просто надоело за ней ухаживать.

Тюменец, убивший свою мать, отправится в колонию строгого режима на девять лет.Фото: Ольга Крыльцова

3. Также сегодня стало известно, что тюменские власти собираются ремонтировать участок трассы Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск. Из федерального бюджета на это выделят 4,7 миллиардов рублей.

Победитель лота за эти деньги должен будет провести капитальный ремонт дороги Р-404 с 38 по 80 километр.

4. Сегодня в ГИБДД рассказали, что с начала года более 16 тысяч тюменцев были привлечены к ответственности за незаконную тонировку. Что интересно, чаще тонируют свои авто молодые водители, а более опытные понимают опасность затемнения стекол: при осадках или в сумерках водитель может просто не заметить пешехода на дороге.

Кстати, если автолюбитель отказывается снимать пленку, тогда ему выпишут спецтребование об устранении нарушения.

5. А в прокуратуре сегодня рассказали, что за год тюменцы давали взятки 215 раз. Восемнадцать из них совершены в крупном и особо крупном размере.

Прокуроры отмечают, что в области противодействия коррупции есть некоторые проблемы. В целях совершенствования деятельности правоохранительных органов на сегодняшний день выработан комплекс мер.

ИСТОЧНИК KP.RU