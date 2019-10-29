2019-10-29T16:06:48+03:00
Общество

Ночной ураган, приговор убийце матери и миллиарды на дорогу: публикуем главные новости Тюмени 29 октября 2019

Рассказываем о главных новостях дня
Вадим Бегун
Поделиться:
Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Дорогие читатели! Если вы были слишком заняты, чтобы читать новости, которые готовили для вас корреспонденты «Комсомольской правды – Тюмень», не беспокойтесь. Теперь мы будем подводить итоги, рассказывая вам о самых важных новостях прошедшего дня.

1. Сегодня ночью в Тюмени «наводил порядок» сильный ветер. Местные жители с утра могли наблюдать тот хаос, который оставил после себя ураган. Поваленные на автомобили деревья и заборы, сорванная с крыш кровля, упавшие остановки: вот неполный перечень «жертв» штормового ветра.

Сегодня в областном центре было довольно тихо, а на завтра синоптики обещают в городе полный штиль.

Сегодня ночью в Тюмени «наводил порядок» сильный ветер. Фото - "ЧС Тюмень".

Сегодня ночью в Тюмени «наводил порядок» сильный ветер. Фото - "ЧС Тюмень".

2. Сегодня стало известно, что местный житель, убивший свою мать, отправится в колонию строгого режима на девять лет. Убийство он совершил с особой жестокость. Мужчина поднял металлическое кресло и стал наносить им удары пенсионерке по голове и телу. От полученных ран старушка умерла на месте.

В суде преступник искренне раскаялся и сообщил, что мать была больна и ему просто надоело за ней ухаживать.

Тюменец, убивший свою мать, отправится в колонию строгого режима на девять лет. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменец, убивший свою мать, отправится в колонию строгого режима на девять лет.Фото: Ольга Крыльцова

3. Также сегодня стало известно, что тюменские власти собираются ремонтировать участок трассы Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск. Из федерального бюджета на это выделят 4,7 миллиардов рублей.

Победитель лота за эти деньги должен будет провести капитальный ремонт дороги Р-404 с 38 по 80 километр.

4. Сегодня в ГИБДД рассказали, что с начала года более 16 тысяч тюменцев были привлечены к ответственности за незаконную тонировку. Что интересно, чаще тонируют свои авто молодые водители, а более опытные понимают опасность затемнения стекол: при осадках или в сумерках водитель может просто не заметить пешехода на дороге.

Кстати, если автолюбитель отказывается снимать пленку, тогда ему выпишут спецтребование об устранении нарушения.

5. А в прокуратуре сегодня рассказали, что за год тюменцы давали взятки 215 раз. Восемнадцать из них совершены в крупном и особо крупном размере.

Прокуроры отмечают, что в области противодействия коррупции есть некоторые проблемы. В целях совершенствования деятельности правоохранительных органов на сегодняшний день выработан комплекс мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От реализации национального проекта «Культура» заметен существенный эффект
В Тюменской области в 2019 году планируется расселить 22 тысячи «квадратов» аварийного жилого фонда
Почти пятнадцать километров «ливневок» построили в Тюмени за год
Знала, но поверила: «полицейский» развел тюменку на двести тысяч рублей
Известную тюменскую птицефабрику оштрафуют за порчу земли куриным пометом
Тюменцам расскажут все о материнском капитале
В Тюмени наркоман-рецидивист сломал ногу, убегая от полицейских после ограбления
Эргокомнату для реабилитации пациентов, перенёсших инсульт, оборудовали в тюменской ОКБ №2
Тюменец в лесу варил наркотики
В прокуратуре рассказали, сколько взяток дали тюменцы в этом году
На помощь пьяному тюменцу, улетевшему на авто в кювет, приехали нетрезвые друзья
В Тюменской области в третий раз пройдёт региональный финал соревнований по экстремальной робототехнике
Инспекторы ДПС снимают тонировку с машин тюменцев
Девять лет «строгача» получил тюменец, забивший мать металлическим креслом
В Тюмени пьяная девушка выпала с шестого этажа и осталась жива
Тоболячка с трехмесячным стажем вождения сбила на «зебре» двух подростков
Детские оздоровительные лагеря Тюменской области примут во время каникул 4,5 тысяч ребятишек
На ремонт участка тюменской трассы потратят почти пять миллиардов рублей
Тюменская область презентовала свой туристический потенциал в Японии
Семья из Викулово представит Тюменскую область на федеральном конкурсе
«Очень страшно»: в Тюмени ветер срывал кровли, сносил остановки и валил деревья
Югра стала лидером УрФО по количеству заявок на конкурс управленцев
Около полутора тысяч тюменцев больны псориазом