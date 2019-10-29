2019-10-29T15:24:40+03:00
Происшествия

Знала, но поверила: «полицейский» развел тюменку на двести тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменская пенсионерка перевела "полицейскому" крупную сумму денег.Тюменская пенсионерка перевела "полицейскому" крупную сумму денег.Фото: Ольга Крыльцова
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В Ишимском районе местная жительница стала жертвой телефонных мошенников. Женщина рассказала полицейским, что знала о подобной схеме мошенничества, однако сама почему-то им поверила.

– На домашний телефон пенсионерки позвонил неизвестный. Он представился сотрудником полиции и сообщил, что ее сын стал виновником аварии. Для того чтобы избежать ответственности, необходимо заплатить деньги. В итоге женщина через терминал банка перечислила на указанный злоумышленником номер телефона 200 тысяч рублей и только после этого она позвонила своему сыну, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что женщина только после звонка родственнику поняла, что нарвалась на уловку, о которой до этого хорошо знала. По данному факту следователем отдела возбуждено уголовное дело. В настоящее время стражи порядка устанавливают личность, причастную к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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