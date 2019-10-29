2019-10-29T15:48:18+03:00
Общество

Почти пятнадцать километров «ливневок» построили в Тюмени за год

В областном центре появятся еще 53 дренажных колодца
Вадим Бегун
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В Тюмени занимаются "ливневками". Фото - горадминистрация.В Тюмени занимаются "ливневками". Фото - горадминистрация.
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В Тюмени с начала года построено 14,2 километров ливневой канализации. На этот работа не заканчивается: запланировано проектирование еще двенадцати объектов «ливневок».

– Для разрешения проблемы водоотведения с тюменских дорог до конца года планируется отремонтировать дороги протяженностью более 55 километров методом холодного фрезерования. Выполнение таких работ уже повысило скорость водоотведения: это происходит за счет изменения уровня высотных отметок покрытия проезжей части. Также отмечу, что в Тюмени решена проблема с подтоплением 57 пешеходных переходов, – рассказывает заместитель главы города Павел Перевалов.

Чиновник сообщил, что для удобства горожан после ремонта коллекторов, а также смотровых и дождеприемных колодцев выполнена синхронизация работ с графиками фрезерования объектов на улице Широтной и Таллинской. Как стало известно, в этом году запланировано проектирование еще двенадцати объектов ливневой канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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