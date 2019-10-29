2019-10-29T14:31:42+03:00
Общество

Тюменцам расскажут все о материнском капитале

Вадим Бегун
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тюмени 8 ноября состоится онлайн-конференция «Все о материнском (семейном) капитале». Уже сейчас местные жители могут задать все интересующие вопросы.

– Программа получения материнского капитала – одна из самых востребованных на сегодняшний день мер социальной поддержки семей с детьми. Она начала действовать на территории Российской Федерации с 1 января 2007 года и уже не раз продлевалась. На сегодняшний день срок действия Программы продлен до 31 декабря 2021 года. За эти годы был расширен перечень направлений использования капитала, воспользоваться госуслугой стало возможным в более комфортных условиях, – рассказывает Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья».

По ее словам, сегодня молодые родители могут подать электронное заявление о выдаче сертификата и получать сам сертификат в электронной форме. На все вопросы в рамках мероприятия ответит начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области Анна Пермитина.

Тюменцы могут получить ответы на вопросы о том, куда можно направить средства материнского, какие семьи могут рассчитывать на получение ежемесячной денежной выплаты, как получить сертификат в электронном виде и многие другие. Ответы будут опубликованы 8 ноября. Вопросы можно задать уже сейчас в «Конференции».

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Известную тюменскую птицефабрику оштрафуют за порчу земли куриным пометом
В Тюмени наркоман-рецидивист сломал ногу, убегая от полицейских после ограбления
Эргокомнату для реабилитации пациентов, перенёсших инсульт, оборудовали в тюменской ОКБ №2
Тюменец в лесу варил наркотики
В прокуратуре рассказали, сколько взяток дали тюменцы в этом году
На помощь пьяному тюменцу, улетевшему на авто в кювет, приехали нетрезвые друзья
В Тюменской области в третий раз пройдёт региональный финал соревнований по экстремальной робототехнике
Инспекторы ДПС снимают тонировку с машин тюменцев
Девять лет «строгача» получил тюменец, забивший мать металлическим креслом
В Тюмени пьяная девушка выпала с шестого этажа и осталась жива
Тоболячка с трехмесячным стажем вождения сбила на «зебре» двух подростков
Детские оздоровительные лагеря Тюменской области примут во время каникул 4,5 тысяч ребятишек
На ремонт участка тюменской трассы потратят почти пять миллиардов рублей
Тюменская область презентовала свой туристический потенциал в Японии
Семья из Викулово представит Тюменскую область на федеральном конкурсе
«Очень страшно»: в Тюмени ветер срывал кровли, сносил остановки и валил деревья
Югра стала лидером УрФО по количеству заявок на конкурс управленцев
Около полутора тысяч тюменцев больны псориазом