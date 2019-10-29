Тюменцам расскажут все о материнском капитале

СЕГОДНЯ 14:31 2019-10-29T14:31:42+03:00

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В Тюмени 8 ноября состоится онлайн-конференция «Все о материнском (семейном) капитале». Уже сейчас местные жители могут задать все интересующие вопросы.

– Программа получения материнского капитала – одна из самых востребованных на сегодняшний день мер социальной поддержки семей с детьми. Она начала действовать на территории Российской Федерации с 1 января 2007 года и уже не раз продлевалась. На сегодняшний день срок действия Программы продлен до 31 декабря 2021 года. За эти годы был расширен перечень направлений использования капитала, воспользоваться госуслугой стало возможным в более комфортных условиях, – рассказывает Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья».

По ее словам, сегодня молодые родители могут подать электронное заявление о выдаче сертификата и получать сам сертификат в электронной форме. На все вопросы в рамках мероприятия ответит начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области Анна Пермитина.

Тюменцы могут получить ответы на вопросы о том, куда можно направить средства материнского, какие семьи могут рассчитывать на получение ежемесячной денежной выплаты, как получить сертификат в электронном виде и многие другие. Ответы будут опубликованы 8 ноября. Вопросы можно задать уже сейчас в «Конференции».