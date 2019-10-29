В Тюмени наркоман-рецидивист сломал ногу, убегая от полицейских после ограбления

СЕГОДНЯ 14:06 2019-10-29T14:06:34+03:00

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В Тюмени задержан челябинец, который за одну лишь ночь совершил в областном центре два преступления. Убегая от полицейских, горе-нарушитель сломал себе ногу.

31-летний мужчина ночью находился в кафе по улице 30 лет Победы, там он познакомился с девушкой. После распития алкоголя случайные знакомые вышли на улицу. Там то злоумышленник, воспользовавшись тем, что его спутница еле стояла на ногах, вырвал из ее рук сумку и сотовый телефон и скрылся.

– После этого мужчина направился в аптеку на улице Северной, где выхватил из рук фармацевта 4 500 рублей и выбежал из помещения. Сотрудница тут же позвонила полицейским, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что мужчина пытался скрыться от прибывших стражей порядка в ближайшем гаражном кооперативе. Однако далеко уйти ему не удалось: беглец сорвался с крыши, сломав в двух местах ногу, больше передвигаться не мог. Сейчас ранее судимый за хранение наркотиков челябинец находится в больнице. В отношении него возбуждены два уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU