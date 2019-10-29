Эргокомнату для реабилитации пациентов, перенёсших инсульт, оборудовали в тюменской ОКБ №2

СЕГОДНЯ 13:42 2019-10-29T14:50:20+03:00

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В Областной клинической больнице №2, в рамках национального проекта «Здравоохранение», оборудовали эргокомнату для реабилитации пациентов, перенёсших инсульт. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, это такое пространство-симулятор, где в реальных условиях больным помогают восстанавливать навыки ухода за собой, готовки, уборки и пользования бытовой техникой.

Главное украшение комнат – яркая прихватка в виде яблока, которую сшила тюменка, перенёсшая обширный инсульт. Профессиональная швея из-за мозговой катастрофы была практически парализована, однако благодаря усилиям специалистов Регионального сосудистого центра и отделения реабилитации ОКБ№2 женщина снова научилась делать ровные и аккуратные стежки.

Специалисты отмечают, что инсульт – это уже не возрастная проблема, он случается у молодых и внешне абсолютно здоровых людей. В структуре по-прежнему преобладает ишемический тип острого нарушения мозгового кровообращения (84% всех мозговых катастроф). Каждый год он регистрируется более чем у 4 тысяч жителей Тюменской области, 60% из которых получают лечение в Региональном сосудистом центре, функционирующем на базе ОКБ №2.

Тюменская область лидирует по всем показателям, которые применяются при оценке эффективности оказания помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения. За последние несколько лет доля пациентов с подозрением на ОНМК, поступающих в период «терапевтического окна», увеличилась с 35 до 46%. Летальность от развившегося инсульта ниже, чем в целом по России. Статистика говорит о том, что в Тюменской области хорошо налажены маршрутизация пациентов и система оказания медицинской помощи больным с сосудистыми патологиями. Однако, по утверждению специалистов, всегда есть к чему стремиться.

Специалисты отмечают, что лучший способ предупреждения инсульта – это раннее выявление и контроль факторов риска его развития, причем с молодых лет. Врачи призывают тюменцев контролировать артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови, а также заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU