2019-10-29T13:14:57+03:00
Общество

В прокуратуре рассказали, сколько взяток дали тюменцы в этом году

Для борьбы с коррупцией выработан комплекс мер
Вадим Бегун
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Силовые структуры борются с тюменскими взяточниками. Фото - pixabay.com.Силовые структуры борются с тюменскими взяточниками. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области с начала года местные жители дали 215 взяток. Прокуроры отмечают, что в области противодействия коррупции есть некоторые проблемы.

– В регионе приняты необходимые организационные и координационные меры для надлежащей реализации антикоррупционной политики. Силовые структуры реализовывают комплекс мер, которые направлены на выявление и пресечение значимых преступлений коррупционной направленности, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что за 9 месяцев этого года выявлено 429 коррупционных преступлений, в том числе 215 фактов взяточничества. Восемнадцать из них совершены в крупном и особо крупном размере. Несмотря на то, что в регионе имеются примеры успешного выявления, пресечения и расследования подобных деяний, все же есть и ряд проблем.

В пресс-службе отметили, что в целях совершенствования деятельности правоохранительных органов на сегодняшний день выработан комплекс мер. Он позволит активизировать работу по выявлению и пресечению коррупционных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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