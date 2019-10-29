2019-10-29T12:45:27+03:00
Общество

В Тюменской области в третий раз пройдёт региональный финал соревнований по экстремальной робототехнике

Борьбу будут вести 29 команд из УФО
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области в третий раз пройдёт региональный финал соревнований по экстремальной робототехникеВ Тюменской области в третий раз пройдёт региональный финал соревнований по экстремальной робототехнике
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Региональный финал соревнований по экстремальной робототехнике «Кубок РТК: Тюмень» в третий раз пройдёт Тюменской области. Как сообщили в региональном департаменте информатизации, три года назад Тюменская область стала первым регионом, где появился сертифицированный полигон для проведения заездов такого масштаба. Всероссийский финал обычно проходит в Санкт-Петербурге.

На этот раз борьбу будут вести 29 команд из Уральского федерального округа. Как отмечает губернатор Тюменской области Александр Моор, в регионе робототехнику можно отнести к одной из перспективных отраслей. По его словам, потребность в ИТ-специалистах будет только расти. Уже сейчас для формирования качественного задела в подготовке работают АйТиЛабы, РобоЛабы, кванториумы и детские технопарки.

- С этого учебного года школьники старших классов начали обучение в Школе юных нейроинженеров. Соревнования «Кубок РТК: Тюмень» наряду с другими конкурсами инженерной и робототехнической направленности – важные инструменты для поддержания интереса детей к профессиям будущего и создания условий для формирования у них необходимых компетенций и навыков в востребованных сферах, - отмечает губернатор.

Отметим, что в финале примут участие около 60 человек. В 2019 году на соревнованиях представлены команды из Тюменской области, Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Новосибирска. Отличительная особенность соревнований – объединение двух номинаций «Экстремал» и «Экстремал PRO». Теперь в этой номинации соревнуются все участники от 14 лет и старше с условием удаленного управления роботом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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