Тюменец в лесу варил наркотики

СЕГОДНЯ 13:41 2019-10-29T13:41:04+03:00

Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело

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В Заводоуковске задержан мужчина, подозреваемый в изготовлении наркотиков. 39-летний житель поселка Озерки имел при себе запрещенные вещества.

– В присутствии понятых у него изъяли сверток с веществом растительного происхождения. В дальнейшем экспертиза подтвердила, что в пакете находилось наркотическое вещество – «гашишное масло» – массой около 70 граммов. В ходе допроса фигурант признался, что изъятое варил в лесу, для личного использования, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту принято решение о возбуждении уголовного дела. Изготовителю запрещенных веществ грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местах изготовления наркотиков, полиция просит сообщить по телефону дежурной части 2-10-02 или по «телефону доверия» 2-20-06 либо «02».

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре мигрант прятал наркотики по тайникам: у него дома было найдено пятьсот разовых доз. В настоящее время иностранец заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU