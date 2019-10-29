Тюменец в лесу варил наркотики
В Заводоуковске задержан мужчина, подозреваемый в изготовлении наркотиков. 39-летний житель поселка Озерки имел при себе запрещенные вещества.
– В присутствии понятых у него изъяли сверток с веществом растительного происхождения. В дальнейшем экспертиза подтвердила, что в пакете находилось наркотическое вещество – «гашишное масло» – массой около 70 граммов. В ходе допроса фигурант признался, что изъятое варил в лесу, для личного использования, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
По данному факту принято решение о возбуждении уголовного дела. Изготовителю запрещенных веществ грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местах изготовления наркотиков, полиция просит сообщить по телефону дежурной части 2-10-02 или по «телефону доверия» 2-20-06 либо «02».
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре мигрант прятал наркотики по тайникам: у него дома было найдено пятьсот разовых доз. В настоящее время иностранец заключен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU