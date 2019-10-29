Девять лет «строгача» получил тюменец, забивший мать металлическим креслом

СЕГОДНЯ 11:52 2019-10-29T11:52:24+03:00

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В Тюмени вынесен приговор местному жителю, убившему свою мать. После жесткого убийства мужчина принялся раскаиваться в содеянном.

– Тюменец проживал в квартире вместе с матерью, которая в последнее время болела и плохо передвигалась. В мае этого года, устав от того, что родственница часто болеет и ему нужно постоянно за ней ухаживать, он решил ее убить. Преступник взял кресло из металлических деталей и стал бить им по голове и туловищу матери. Женщина умерла на месте преступления от закрытой тупой травмы головы с кровоизлиянием в желудочки головного мозга, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда Тюмени.

На следствии и в суде мужчина признал свою вину и искренне раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Сторона защиты не стала обжаловать приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU