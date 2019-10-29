2019-10-29T12:50:38+03:00
Происшествия

На помощь пьяному тюменцу, улетевшему на авто в кювет, приехали нетрезвые друзья

Мужчины не первый раз садятся за руль в неподобающем виде
Вадим Бегун
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Пьяный тюменец попросил своих нетрезвых друзей вытащить авто из кювета. Фото - ГИБДД по Тюменской области.Пьяный тюменец попросил своих нетрезвых друзей вытащить авто из кювета. Фото - ГИБДД по Тюменской области.
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В Бердюжском районе произошла довольно интересная история. Там на помощь пьяному водителю, который отправил свой автомобиль в кювет, приехали его друзья. Все бы ничего, да только товарищи также были не совсем трезвы.

– «Лада» 99-ой модели опрокинулась в кювет на 35-ом километре автодороги Бердюжье-Зарослое. Автомобилем управлял 44-летний нетрезвый водитель, который ехал в машине вместе с пассажиркой. Оба получили травмы: у мужчины множественные ушибы и ссадины, у 39-летней женщины – переломы кисти и плеча. Чтобы вытащить машину из кювета, водитель «Лады» обратился за помощью к своим друзьям, которые вскоре подъехали на «Ниве», и стали буксировать «Ладу» по дороге, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что «кортеж» был остановлен инспекторами ДПС. Оказалось, что во время буксировки за рулем «Лады» находился нетрезвый пассажир «Нивы». Сам же водитель «Нивы» был также пьян. Выяснилось, что они оба не первый раз садятся за руль в таком виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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